Семейный турслёт объединил 60 жителей Новодвинска

С 15 по 16 июля на берегу реки Северная Двина, в районе деревни Кехта, проходил десятый семейный туристский слёт.

В программу были включены пять этапов: представление команд, преодоление туристской полосы препятствий, соревнования по пляжному волейболу, «Весёлые старты» и конкурс художественной самодеятельности.

- Для меня выезд на природу всегда сочетается с положительными эмоциями, - рассказал председатель местной общественной организации «Совет по развитию физической культуры и спорта в городе Новодвинске» Евгений Каменев. - Солнце, свежий воздух, общение с единомышленниками. Пожалуй, нет ничего лучше, чем провести свой выходной с семьёй вот на таком городском мероприятии.

В следующий раз любители активного отдыха на природе соберутся осенью 2017 года в районе Богородского ручья на соревнованиях по технике пешеходного туризма, сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.