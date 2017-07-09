В Кенозерском парке пройдёт ассамблея школьных лесничеств

Одно из ключевых мероприятий года экологии и особо охраняемых природных территорий пройдёт 2 августа в деревне Масельга Каргопольского сектора Кенозерского национального парка.

Ассамблея объединит около 150 активистов школьных лесничеств Архангельской и Вологодской областей, Республики Карелия, специалистов особо охраняемых природных территорий, органов государственного и муниципального управления, общественных природоохранных и экологических организаций, представителей лесного и нефтяного бизнеса, научного сообщества и СМИ.

Участников Ассамблеи ждут интерактивные и дискуссионные площадки, презентации, мастер-классы и насыщенная экскурсионная программа по заповедному Кенозерью. В конкурсе «Лесное многоборье» определится лучшее школьное лесничество региона.

Итогом форума станут школьные парламентские экологические слушания, в ходе которых Молодежный природоохранный парламент, состоящий из «Партии воды», «Партии земли», «Партии биоразнообразия» и «Партии воздуха» представит свои предложения для итогового документа Ассамблеи — Декларации прав леса.

В дискуссии, помимо юных лесников, участие примут местные жители районов Архангельской области, представители промышленных предприятий, ученые и природоохранные организации.

Заседанию «законодателей» будет предшествовать открытая школьная пресс-конференция. Планируется, что на ней школьники смогут задать свои вопросы, посвященные Году Экологии и Году особо охраняемых природных территорий, руководству Архангельской области и директору Кенозерского национального парка Елене Шатковской.