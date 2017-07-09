В большинстве районов области пройдут дожди, местами грозы и ливни. Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.
Дневная температура составит +18,+23°, а ночью опустится до +8,+13°.
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В Архангельской области снова пройдут дожди
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Четверг, 20 июля, 10:50
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/20/51892.html
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В Архангельской области снова пройдут дожди
В регионе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Северное УГМС.
В большинстве районов области пройдут дожди, местами грозы и ливни. Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.
Дневная температура составит +18,+23°, а ночью опустится до +8,+13°.
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