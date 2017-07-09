Как сообщили ИА "Двина-Информ" в пресс-центре регионального МЧС, возможны ливень, усиление ветра и град. МЧС рекомендует жителям города позабоиться о своей безопасности.
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Среда, 19 июля, 18:24
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/19/51877.html
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МЧС предупреждает: в Архангельске пройдет ливень с градом
Сегодня во второй половине дня в Архангельске и Северодвинске ожидается резкое изменение погоды.
Как сообщили ИА "Двина-Информ" в пресс-центре регионального МЧС, возможны ливень, усиление ветра и град. МЧС рекомендует жителям города позабоиться о своей безопасности.
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