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Среда, 19 июля, 12:13
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/19/51872.html
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В Поморье пройдут дожди
Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах дожди, местами грозы, ливни.
Ветер южный и юго-западный 8-13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура днем +20,+25°, сообщает Севметео.
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