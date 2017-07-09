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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/18/51869.html

Общество

Транспортная полиция Архангельской области приняла участие в военно-патриотической смене «Вымпел»

Транспортная полиция Архангельской области приняла участие в военно-патриотической смене «Вымпел»
На открытии смены в спортивном лагере «Архангел» приехали сотрудники Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте и председатель Общественного совета Алексей Тугаринов.

В этой смене для детей запланированы военно-прикладная, спортивная и туристическая подготовки, а также различные мероприятия духовно-нравственного воспитания.

56 ребят от 8 до 16 лет из Архангельска будут четыре недели познавать азы армейской жизни: жить в палатках, отрабатывать тактические действия в бою, приобретут навыки стрелковой и огневой подготовки, рукопашного боя, пройдут курс духовного-нравственного воспитания.

Кроме этого, они совершат маршбросок и отработают действия боевой группы при попадании в засаду.

Первый день смены начался с построения и торжественного поднятия флага Российской Федерации и военно-патриотического центра «Вымпел». Затем ребята посетили теоретические занятия курса стрельб из учебного оружия, а после учились заправлять кровать по-солдатски.

Сотрудники транспортной полиции в период работы лагеря проведут с курсантами профилактические беседы, направленные на предотвращение травматизма на объектах транспорта, профилактику совершения правонарушений, а также организуют для ребят вечер патриотической песни с гитарой у костра.

Лучшие из курсантов по итогам смены получат право ношения василькового берета Президентского полка России и будут награждены почетными грамотами, сообщает пресс-служба областной транспортной полиции.

Вчера 18:20

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Леонид, вчера 22:21

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