Транспортная полиция Архангельской области приняла участие в военно-патриотической смене «Вымпел»

На открытии смены в спортивном лагере «Архангел» приехали сотрудники Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте и председатель Общественного совета Алексей Тугаринов.

В этой смене для детей запланированы военно-прикладная, спортивная и туристическая подготовки, а также различные мероприятия духовно-нравственного воспитания.

56 ребят от 8 до 16 лет из Архангельска будут четыре недели познавать азы армейской жизни: жить в палатках, отрабатывать тактические действия в бою, приобретут навыки стрелковой и огневой подготовки, рукопашного боя, пройдут курс духовного-нравственного воспитания.

Кроме этого, они совершат маршбросок и отработают действия боевой группы при попадании в засаду.

Первый день смены начался с построения и торжественного поднятия флага Российской Федерации и военно-патриотического центра «Вымпел». Затем ребята посетили теоретические занятия курса стрельб из учебного оружия, а после учились заправлять кровать по-солдатски.

Сотрудники транспортной полиции в период работы лагеря проведут с курсантами профилактические беседы, направленные на предотвращение травматизма на объектах транспорта, профилактику совершения правонарушений, а также организуют для ребят вечер патриотической песни с гитарой у костра.

Лучшие из курсантов по итогам смены получат право ношения василькового берета Президентского полка России и будут награждены почетными грамотами, сообщает пресс-служба областной транспортной полиции.