В Архангельске выберут самый красивый двор

Дворы-участники оцениваются по степени ухоженности и привлекательности территории, а в номинации «Детский дворик» учитывается оригинальность оформления игровой площадки, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
Победителей определит независимая комиссия, которая будет ориентироваться на результаты онлайн-голосования на странице женсовета Октябрьского округа.
— 15 августа победитель получит традиционный символ нашего конкурса — садовую фигуру улыбчивого мальчика, который символизирует активность и жизнелюбие, — рассказала председатель женсовета Октябрьского округа Елена Постникова.
Заявку на участие в конкурсе можно подать до 23 июля. Победители будут определены в пяти номинациях: «Уютный дворик»; «Цветущий дворик»; «Креативный дворик»; «Детский дворик»; «Самый необычный балкон»; «Приз зрительских симпатий».