В Архангельской области появится мост через реку Верхняя Тойма в деревню Вершина

Поручение до конца года разработать проект по строительству моста дал губернатор региона Игорь Орлов во время приёма граждан в правительстве области.

С вопросом о мосте по видеоконференцсвязи к нему обратилась жительница деревни Вершина Верхнетоемского района Алефтина Коршунова.

Она рассказала, что несколько деревень с населением около 150 человек с весны 2017 года оказались без переправы через Верхнюю Тойму.

– Старая пешеходная переправа разрушена и сейчас жители Вершины вынуждены переправляться на лодках, чтобы попасть в райцентр. А ехать туда надо: недавно наш фельдшер ушла на пенсию и ФАП закрыли, – объяснила Алефтина Коршунова.

Игорь Орлов ответил, что эту проблему, он уже обсуждал с главой местной администрации и предпринимательским сообществом во время недавней рабочей поездки в район.

— Сейчас разрабатывается проект строительства деревянного моста грузоподъемностью 10 тонн. Параллельно от предпринимателей поступило предложение о строительстве наплавного моста грузоподъемностью до 40 тонн, – пояснил губернатор.

Глава региона дал поручение областному министру транспорта Вадиму Кривову решить все технические задачи до конца этого года, чтобы в 2018 начать строительство нового современного моста.

Во время беседы от губернатора поступило ещё одно поручение – найти специалиста в ФАП деревни Вершина. Так же Игорь Орлов отметил, что эти вопросы будут на его личном контроле, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.