На железных дорогах Архангельска провели более 170 рейдов по профилактике детского травматизма

С января по июнь 2017 проведено 466 разъяснительных бесед для школьников и учителей в образовательных учреждениях. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних организовали сопровождение 64 поездов, сообщает сайт областной администрации.
Напомним, что в 2017 году в Архангельском регионе СЖД уже произошёл один случай, в котором пострадал ребёнок. 13 апреля на станции Плесецкая 15-летний подросток залез на крышу грузового вагона, в результате чего получил удар электрическим током и был госпитализирован в местную больницу с ожогами тела.
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