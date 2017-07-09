Записки ворчуна. Не международный уровень

Вокруг международного терминала аэропорта «Архангельск» не утихают споры и негодования. На минувшей неделе более 200 человек не смогли вовремя улететь из Архангельска в Тунис и томились в душном помещении.

О задержках чартерных и регулярных рейсов в последнее время пишут очень много. Причин этих задержек много: нелетная погода, неисправность и неподготовленность воздушного судна, пресловутый человеческий фактор и так далее. Страдают от этого пассажиры, которым, как правило, это ничем не компенсируют. Но сегодня речь не о работе авиакомпаний, а о нашем архангельском аэропорте, а точнее, о его международном терминале.

Если терминал российский у нас относительно неплохой и даже удобный, то международный свой статус давно уронил. Это почувствовали на себе вылетающие 15 июля из Архангельска в Тунис. Люди в тесном зале ожидания чувствовали себя как в душном сарае. Многие, на найдя сидячих мест, вынуждены были сидеть и лежать на своих чемоданах. И так продолжалось несколько часов. Очевидцы сообщают, что в зале не работал кондиционер, отчего духота воистину становилась «адовой».

Признаюсь честно: прямыми рейсами из Архангельска за границу я давно не летаю. Как говорится, научен горьким опытом. Последняя моя поездка в Турцию три года назад вспоминается, в том числе, гигантской очередью в международном терминале, которая заканчивалась на улице. Стоять в ней пришлось больше часа. Затем не менее утомительная процедура архангельских таможенников. Плюс теснота в зале ожидания. Конечно, все компенсирует прямой вылет, когда ты без пересадок окажешься в заветной Турции. Но осадок, как в том анекдоте, остается.

Вопросы к руководству аэропорта очевидны: неужто вам не важен комфорт туристов, отправляющихся из Архангельска за рубеж? Ведь о международном терминале нашего аэропорта в Интернете уже давно пишут злобные посты. Яркий пример – архангельский блогер и активный путешественник http://arhview.livejournal.com/ , который тоже не летает прямыми рейсами из Архангельска за границу. «Вчера мой знакомый с семьей провел незабываемые часы в душном зале ожидания архангельского аэропорта. Кондиционеры не работали, представляете? Люди, это общеизвестно! Хотите испортить себе отпуск - летите прямыми чартерами из Архангельска!», - пишет блогер.

К слову, сегодня чартерных рейсов из Архангельска уже не так много, как раньше. Закрыли Египет, прямой рейс до Тромсе, нет вылетов в Испанию. Вполне можно удовлетворить запросы и без того неприхотливых архангелогородцев. Или нас считают за животных, которые потерпят неудобства вроде тесноты, духоты и выключенных кондиционеров? Но ведь терминал называется «международным», а это, по моему мнению, ко многому обязывает.

СМИ сообщают, что еще в 2011 году аэропорт «Архангельск» был включен в список инвестпроектов в рамках стратегии развития Северо-Западного федерального округа. На реконструкцию аэровокзала тогда было выделено около 8 млрд рублей. Правда, опасаются, что новый терминал мы увидим только в 2019 году. Скептики твердят, что протестируют его не все пассажиры, а только випы. Таким образом, нам снова говорят: «вы там держитесь!» С другой стороны, может жителям Архангельска просто перестать летать «халявными» прямыми рейсами и научиться путешествовать цивилизованно? Хотя и со стыковками бывают нестыковки, простите за словесный каламбур. Но это уже другая история, не имеющая отношения к архангельскому аэропорту…