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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/18/51859.html

Общество

Записки ворчуна. Не международный уровень

Записки ворчуна. Не международный уровень
Вокруг международного терминала аэропорта «Архангельск» не утихают споры и негодования. На минувшей неделе более 200 человек не смогли вовремя улететь из Архангельска в Тунис и томились в душном помещении.

О задержках чартерных и регулярных рейсов в последнее время пишут очень много. Причин этих задержек много: нелетная погода, неисправность и неподготовленность воздушного судна, пресловутый человеческий фактор и так далее. Страдают от этого пассажиры, которым, как правило, это ничем не компенсируют. Но сегодня речь не о работе авиакомпаний, а о нашем архангельском аэропорте, а точнее, о его международном терминале.

Если терминал российский у нас относительно неплохой и даже удобный, то международный свой статус давно уронил. Это почувствовали на себе вылетающие 15 июля из Архангельска в Тунис. Люди в тесном зале ожидания чувствовали себя как в душном сарае. Многие, на найдя сидячих мест, вынуждены были сидеть и лежать на своих чемоданах. И так продолжалось несколько часов. Очевидцы сообщают, что в зале не работал кондиционер, отчего духота воистину становилась «адовой».

Признаюсь честно: прямыми рейсами из Архангельска за границу я давно не летаю. Как говорится, научен горьким опытом. Последняя моя поездка в Турцию три года назад вспоминается, в том числе, гигантской очередью в международном терминале, которая заканчивалась на улице. Стоять в ней пришлось больше часа. Затем не менее утомительная процедура архангельских таможенников. Плюс теснота в зале ожидания. Конечно, все компенсирует прямой вылет, когда ты без пересадок окажешься в заветной Турции. Но осадок, как в том анекдоте, остается.

Вопросы к руководству аэропорта очевидны: неужто вам не важен комфорт туристов, отправляющихся из Архангельска за рубеж? Ведь о международном терминале нашего аэропорта в Интернете уже давно пишут злобные посты. Яркий пример – архангельский блогер и активный путешественник http://arhview.livejournal.com/ , который тоже не летает прямыми рейсами из Архангельска за границу. «Вчера мой знакомый с семьей провел незабываемые часы в душном зале ожидания архангельского аэропорта. Кондиционеры не работали, представляете? Люди, это общеизвестно! Хотите испортить себе отпуск - летите прямыми чартерами из Архангельска!», - пишет блогер.

К слову, сегодня чартерных рейсов из Архангельска уже не так много, как раньше. Закрыли Египет, прямой рейс до Тромсе, нет вылетов в Испанию. Вполне можно удовлетворить запросы и без того неприхотливых архангелогородцев. Или нас считают за животных, которые потерпят неудобства вроде тесноты, духоты и выключенных кондиционеров? Но ведь терминал называется «международным», а это, по моему мнению, ко многому обязывает.

СМИ сообщают, что еще в 2011 году аэропорт «Архангельск» был включен в список инвестпроектов в рамках стратегии развития Северо-Западного федерального округа. На реконструкцию аэровокзала тогда было выделено около 8 млрд рублей. Правда, опасаются, что новый терминал мы увидим только в 2019 году. Скептики твердят, что протестируют его не все пассажиры, а только випы. Таким образом, нам снова говорят: «вы там держитесь!» С другой стороны, может жителям Архангельска просто перестать летать «халявными» прямыми рейсами и научиться путешествовать цивилизованно? Хотя и со стыковками бывают нестыковки, простите за словесный каламбур. Но это уже другая история, не имеющая отношения к архангельскому аэропорту… 

Геннадий Охов, Сегодня 13:38

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Комментарии
Bisness Russia, сегодня 19:18

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Эсквайр, сегодня 19:27

…рыба лосось, стремящаяся на нерест, движимая инстинктом продолжения рода, представляется мне более благоразумной и вызывает у меня большее уважение и сострадание, чем эти подверженные массовому сезонному психозу двуногие особи, рабы стадного инстинкта, не находящие возможности нормально провести свободное время в естественной среде обитания и готовые терпеть любые мучения ради призрачных заморских благ только потому, что "так делают все"… И еще, резанула слух фраза очередного блоХера – "Кондиционеры не работали, представляете?!!". Такому "властителю дум", а заодно и охающему автору хочется напомнить, что могучее государство – СССР, было построено при полном отсутствии кондиционеров. Нынешним любителям комфорта это, наверное, покажется невероятным …

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