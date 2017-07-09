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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/18/51858.html

Общество

Вышел новый номер газеты "Правда Севера"

Вышел новый номер газеты "Правда Севера"
«Парад соловецких юнг принимают Москва, Архангельск, Соловки». Под таким общим заголовком опубликована подборка публикаций, из которых читатель сможет узнать, как пройдет праздник, и как в нем можно будет поучаствовать.

Особого внимания в этой подборке заслуживает рассказ Гурия Николаевича Волыхина, который юнгой стал в 1945 году. И его хотел выпороть сам адмирал флота Николай Кузнецов. За что? Сегодня Гурий Николаевич вспоминает об этом с улыбкой и собирается участвовать в праздничных торжествах.

Многие северяне в начале лета заметили резкое подорожание продуктов, входящих в «борщевой набор», в первую очередь, картофеля. По данным Росстата, за пять месяцев нынешнего года в Архангельской области этот корнеплод стал в полтора раза дороже. В целом по стране цены на картофель выросли ещё сильнее – почти в два раза. Почему инфляция снижается, а «борщевой набор» дорожает? На этот важный для всех вопрос в свежем номере «Правды Севера» отвечает Михаил Карпунин, управляющий Отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Сейчас абитуриенты сверяют баллы, выбирая вуз. Потом многим придётся жить самостоятельно, учиться правильно распределять скромные средства и планировать свою жизнь на них. Студент, будущий журналист, провел свое исследование – сколько стоит прожить, обучаясь в северном университете России? Результат опубликован под заголовком: «Копейка, которую студент бережёт». 

13 мая в Плесецке случилась беда – пожар полностью уничтожил здание и книжный фонд центральной районной библиотеки. На эту беду откликнулись жители области – собирали книги, денежные средства. И всё же возникает вопрос: что дальше? Будет ли библиотека так и находиться во временном приспособленном помещении или всё же появится у неё новое здание? К тому же место, где она раньше располагалась, – очень удобное, красивое – в самом центре Плесецка.  Не появится ли там новый торговый центр? Разъясняет ситуацию «Правде Севера» Нина Нечаева, председатель муниципального образования «Плесецкое». 

Эту историю мы рассказывали в номере за четвертое июля в корреспонденции «Ваша сделка законна. Но квартиру отдайте!» Психически больной человек продал свою жилплощадь и оспорил это в суде – в итоге архангелогородка Екатерина Льдинина и её двое маленьких детей остались без крыши над головой. 

Уполномоченный по правам ребёнка Ольга Смирнова поддержала семью с детьми, которая, купив квартиру на законных основаниях, оказалась на улице. А также рассказала «Правде Севера», что это далеко не первый случай – к ней за помощью обращаются родители с детьми, которых выселяют из квартир по решению суда, хотя они добросовестные покупатели. Интервью с Ольгой Смирновой называется «Ни одна сделка при покупке квартиры не защищена».

А это публикация, надеемся, даст надежду родителям, которые воспитывают тяжелобольных детей. Самое печальное, что на них крест поставили врачи, считая, что изменить ничего нельзя. Но мамы, самостоятельно, изобретая технологии и обмениваясь ими, в буквальном смысле слова, ставят своих детей на ноги. Наталья Парахневич в свежем номере газеты рассказывает об одной из таких архангельских семей. Корреспонденция называется «Саша пойдёт. И пойдёт сама…»

Приезд китайских студентов, будущих актеров, в Верколу стал заметным медийным событием и в области, и на федеральном уровне. И все же зачем они приехали в архангельскую глубинку? Сами они отвечают, что хотят изменить китайский театр. Но почему он начинается с Верколы? Об этом – в корреспонденции «Большой китайский бабилей. Как мы становились братьями и сёстрами».

В прошлом номере наш постоянный автор – печник и писатель из Котласа Вячеслав Павлович Чиркин, делился своим методом выращивания двойного урожая картошки при помощи лени. Сегодня он рассказывает ещё об одном опыте над собой – как он худел с помощью интернета. Получилось забавно и поучительно. А картошка у него на огороде стоит зеленой стеной, несмотря на непогожее лето. Иногда лень и чувство юмора творят чудеса. 

80 лет назад ледокольный пароход «Садко» пробился к острову Рудольфа, доставив грузы зимовщикам. Тогда это событие детально освещала «Правда Севера». В свежем номере о нем современному читателю расскажет историк Леонид Бойко.

Также в номере – детальная афиша на вторую половину июля. Из нее можно узнать о предстоящих самых важных культурных событиях в Архангельске и области.

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