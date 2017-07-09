Вышел новый номер газеты "Правда Севера"

«Парад соловецких юнг принимают Москва, Архангельск, Соловки». Под таким общим заголовком опубликована подборка публикаций, из которых читатель сможет узнать, как пройдет праздник, и как в нем можно будет поучаствовать.

Особого внимания в этой подборке заслуживает рассказ Гурия Николаевича Волыхина, который юнгой стал в 1945 году. И его хотел выпороть сам адмирал флота Николай Кузнецов. За что? Сегодня Гурий Николаевич вспоминает об этом с улыбкой и собирается участвовать в праздничных торжествах.

Многие северяне в начале лета заметили резкое подорожание продуктов, входящих в «борщевой набор», в первую очередь, картофеля. По данным Росстата, за пять месяцев нынешнего года в Архангельской области этот корнеплод стал в полтора раза дороже. В целом по стране цены на картофель выросли ещё сильнее – почти в два раза. Почему инфляция снижается, а «борщевой набор» дорожает? На этот важный для всех вопрос в свежем номере «Правды Севера» отвечает Михаил Карпунин, управляющий Отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Сейчас абитуриенты сверяют баллы, выбирая вуз. Потом многим придётся жить самостоятельно, учиться правильно распределять скромные средства и планировать свою жизнь на них. Студент, будущий журналист, провел свое исследование – сколько стоит прожить, обучаясь в северном университете России? Результат опубликован под заголовком: «Копейка, которую студент бережёт».

13 мая в Плесецке случилась беда – пожар полностью уничтожил здание и книжный фонд центральной районной библиотеки. На эту беду откликнулись жители области – собирали книги, денежные средства. И всё же возникает вопрос: что дальше? Будет ли библиотека так и находиться во временном приспособленном помещении или всё же появится у неё новое здание? К тому же место, где она раньше располагалась, – очень удобное, красивое – в самом центре Плесецка. Не появится ли там новый торговый центр? Разъясняет ситуацию «Правде Севера» Нина Нечаева, председатель муниципального образования «Плесецкое».

Эту историю мы рассказывали в номере за четвертое июля в корреспонденции «Ваша сделка законна. Но квартиру отдайте!» Психически больной человек продал свою жилплощадь и оспорил это в суде – в итоге архангелогородка Екатерина Льдинина и её двое маленьких детей остались без крыши над головой.

Уполномоченный по правам ребёнка Ольга Смирнова поддержала семью с детьми, которая, купив квартиру на законных основаниях, оказалась на улице. А также рассказала «Правде Севера», что это далеко не первый случай – к ней за помощью обращаются родители с детьми, которых выселяют из квартир по решению суда, хотя они добросовестные покупатели. Интервью с Ольгой Смирновой называется «Ни одна сделка при покупке квартиры не защищена».

А это публикация, надеемся, даст надежду родителям, которые воспитывают тяжелобольных детей. Самое печальное, что на них крест поставили врачи, считая, что изменить ничего нельзя. Но мамы, самостоятельно, изобретая технологии и обмениваясь ими, в буквальном смысле слова, ставят своих детей на ноги. Наталья Парахневич в свежем номере газеты рассказывает об одной из таких архангельских семей. Корреспонденция называется «Саша пойдёт. И пойдёт сама…»

Приезд китайских студентов, будущих актеров, в Верколу стал заметным медийным событием и в области, и на федеральном уровне. И все же зачем они приехали в архангельскую глубинку? Сами они отвечают, что хотят изменить китайский театр. Но почему он начинается с Верколы? Об этом – в корреспонденции «Большой китайский бабилей. Как мы становились братьями и сёстрами».

В прошлом номере наш постоянный автор – печник и писатель из Котласа Вячеслав Павлович Чиркин, делился своим методом выращивания двойного урожая картошки при помощи лени. Сегодня он рассказывает ещё об одном опыте над собой – как он худел с помощью интернета. Получилось забавно и поучительно. А картошка у него на огороде стоит зеленой стеной, несмотря на непогожее лето. Иногда лень и чувство юмора творят чудеса.

80 лет назад ледокольный пароход «Садко» пробился к острову Рудольфа, доставив грузы зимовщикам. Тогда это событие детально освещала «Правда Севера». В свежем номере о нем современному читателю расскажет историк Леонид Бойко.

Также в номере – детальная афиша на вторую половину июля. Из нее можно узнать о предстоящих самых важных культурных событиях в Архангельске и области.