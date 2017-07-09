Судебные приставы приостановили деятельность башенного крана

Причиной приостановления деятельности крана стали многочисленные нарушения требований промышленной безопасности, выявленные в ходе проверки Ростехнадзора.

Так, было установлено, что башенный кран КБ 403 эксплуатируется ООО «Вектор» на строительстве жилого дома без разрешения о пуске в работу и у него неработоспособны предохранительные устройства. В перечне выявленных нарушений также: нарушения соединения рельсовых нитей кранного пути, нахождение шпал в подвешенном состоянии, непредоставление результатов наладочных работ. Всё это безусловно создаёт угрозу безопасности людей.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, Ломоносовский районный суд принял решение об административном приостановлении деятельности опасного объекта на 17 суток, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Судебный пристав-исполнитель незамедлительно выехал по адресу нахождения крана и обесточил подъёмник, распределительный щит с рубильником был опечатан. В течение установленного судом срока судебный пристав будет проверять исполнение должником судебного решения с целью недопущения эксплуатации опасного крана.

А у ООО «Вектор» есть время исправить все выявленные нарушения.