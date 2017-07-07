Архангельские психологи помогают осуждённым подросткам вернуться к нормальной жизни

В июле специалисты регионального центра поддержки молодой семьи проведут цикл занятий «Путь к свободе» в архангельской воспитательной колонии.

Психологи ставят целью этих уроков формирование у несовершеннолетних осознанного законопослушного поведения.

Специалисты уже изучили личные дела ребят, побеседовали с ними и рассказали о целях и содержании тренинга, получили их согласие на участие в нём и выяснили, чего они ожидают от будущей совместной работы.

Занятия пройдут по нескольким темам: «Преступление: взгляд со стороны», «Последствия преступления», «Жертва преступления», «Общение», «Конфликты», «Познание себя и своих ресурсов», «Предупреждение рецидива», сообщает ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи».