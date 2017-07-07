На юбилей Соловецкой школы юнг приедут 20 ветеранов

По предварительной информации, участниками торжеств станут 20 ветеранов из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Ленинградской, Костромской, Свердловской областей, Пермского края и Латвии, а также сопровождающие их лица и представители общественных организаций.

Юбилейные мероприятия пройдут с 25 по 30 июля на Соловецких островах, в Архангельске и Северодвинске. Основная делегация ветеранов из регионов России прибудет на Соловки через Кемь на теплоходе «Шабалин». Во время морского перехода состоится торжественная церемония спуска на воду венков в память о погибших соловецких юнгах.

Ветеранов-юнг на базовом тральщике «Соловецкий юнга» встретят в море участники праздничных торжеств, в том числе губернатор Архангельской области Игорь Орлов и командующий Северным Флотом Николай Евменов. Отметим, что название боевому кораблю ВМФ было присвоено к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне после обращения правительства Архангельской области и совета ветеранов Соловецкой школы юнг.

В рамках юбилейных мероприятий на Соловках 25 июля состоится торжественный митинг с возложением цветов к памятнику соловецким юнгам и закладка аллеи соловецких юнг.

Ветераны и гости посетят музей Соловецкой школы юнг и выставку вооружения и военной техники, организованную Беломорской военно-морской базой, побывают в месте расположения школы юнг в посёлке Савватьево.

В дни торжеств на Соловках состоится церемония гашения марки памятного конверта, посвященного Соловецкой школе юнг, пройдут спортивные мероприятия, в том числе турнир по мини-футболу между командами юнармейцев и юнгашей, шлюпочная гонка в рамках спартакиады Беломорской военно-морской базы, посвящённая юбилейной дате, концерт духового оркестра и ансамбля «Северное сияние» Беломорской ВМБ.

Приказ о создании Соловецкой школы юнг был подписан 25 мая 1942 года народным комиссаром Военно-Морского Флота СССР Николаем Кузнецовым.

Школа стала настоящей кузницей кадров для флота. С 1942 по 1945 годы её выпускниками стали 4 111 специалистов морского дела – боцманов, рулевых, электриков, мотористов, в их числе – более 300 человек из Архангельской области.