Чтобы уехать за границу, должники возвращают деньги

Желание отдохнуть на зарубежных курортах заставляет жителей Архангельской области расплачиваться с долгами. Так, архангелогородец Г., в отношении которого было возбуждено 9 исполнительных производств о взыскании задолженности в размере 195 тысяч рублей, никаких мер к погашению долгов не предпринимал.

Мужчина официального заработка не имеет, имущества, принадлежащего ему на праве собственности, у него нет. При этом, и зная, что в отношении него вынесено постановление о запрете выезда за пределы Российской Федерации, гражданин Г. запланировал заграничный отпуск.

Судебный пристав-исполнитель в очередной раз разъяснил должнику, что за рубеж он сможет выехать только после оплаты всех долгов. И в течение нескольких дней сумма в 195 тысяч рублей была архангелогородцем найдена и имеющиеся задолженности погашены. Кроме того, должнику пришлось заплатить ещё и исполнительский сбор в размере почти 15 тысяч рублей.

Нашлись денежные средства на погашение задолженности по налоговым платежам в размере 250 тысяч рублей и у проживающего в Мезенском районе гражданина О. В течение года также не имеющий официального дохода должник не предпринимал никаких мер к тому, чтобы рассчитаться с долгами. Однако желание съездить на родину — в солнечную Грузию — не оставило мужчине выбора. Чтобы вынесенный судебный приставом-исполнителем в отношении него запрет на выезд за пределы Российской Федерации был снят, гражданин О. полностью погасил долг перед государственной казной.

Отметим, что в настоящее время для 8,5 тысяч жителей нашего региона на границе «горит» красный свет из-за непогашенных долгов. УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу настоятельно рекомендует начать планировать заграничный отдых с сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте службы, сообщает пресс-служба УФССП по Архангельской области.