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Воскресенье, 16 июля, 16:31
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/16/51820.html
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В Архангельске обещают тепло, но с дождем
По сведениям Северного УГМС, 16 июля в Архангельской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, гроза.
Ветер южный и юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха днём +25,+30 градусов Цельсия, на северо-западе области до +20.
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