Кенозерье посетили гости из Северной Ирландии

В Кенозерье по проекту «Дрейфующие вдали. Объединяя наше общее геологическое наследие» побывали представители Фонда национального наследия побережья Козвэй-Кост – Никки Макгвайр и Эндрю Браттон.

Впервые они посетили Кенозерье год назад, сейчас вернулись для того, чтобы заснять ландшафт и архитектуру местных деревень.

— Когда я оказался здесь впервые, то понял, что эта земля, куда я хочу привезти свою семью, своих родителей, семью своего брата. Это то место, куда я хочу возвращаться снова и снова. Это удивительная территория. Мы приехали для съемок VR-видео чтобы дать возможность жителям других стран увидеть красоту здешних мест, – говорит Эндрю Браттон.

Гости снимают подобные видео в шести разных странах-партнерах международной инициативы «Дрейфующие вдали. Объединяя наше общее геологическое наследие». Видео, на котором можно будет рассмотреть подробности живой жизни деревень, будет добавлено в единую мультимедийную среду с исторической информацией.

Еще одна задача проекта – помочь охраняемым территориям получить статус глобального геопарка ЮНЕСКО, - сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка.

— Результатов ожидается много – и на международном уровне, и на местных. В Кенозерье будет создан ряд новых экспозиций. Одна уже готова – это ЭКОкласс в Визит-центре в деревне Вершинино. В деревне Морщихинская будет создан ГЕОкласс. Кроме того, методическая и консультационная помощь в организации туризма по геологическому профилю и многое-многое другое, – рассказала Никки Макгвайр.

Участники проекта надеются представить результаты в октябре.

— В Кенозерье все прекрасно. Мы, как иностранные гости, хотим, чтобы Кенозерский парк стал гораздо известнее за рубежом – он заслуживает мирового признания. Здесь есть все для увеличения количества туристов – замечательная инфраструктура и грамотные специалисты. Наш проект поможет «прославиться» прекрасному Кенозерскому и «начинающему» парку «Онежское Поморье». Хочется пожелать вам стать еще более заметными на мировой арене, – пожелали на прощанье гости.