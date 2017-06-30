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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/15/51811.html

Общество

Уличная выставка, посвящённая юбилею Соловецкой школы юнг, открылась в Архангельске

Уличная выставка, посвящённая юбилею Соловецкой школы юнг, открылась в Архангельске
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
На проспекте Чумбарова-Лучинского представлена уличная фотовыставка, приуроченная к юбилею легендарной Соловецкой школы юнг.

Экспозиция размещена на десяти специальных планшетах. По фотографиям можно проследить весь путь становления и развития легендарной школы.

Начальник отдела патриотического воспитания регионального молодежного ведомства Иван Жернаков отметил:

«Прежде всего, выставка символизирует связь поколений. На фотографиях запечатлены мальчишки, которые учились на Соловках, а потом ушли на фронт. Кроме этого, есть кадры, рассказывающие о праздновании юбилеев школы в разные годы, запечатлены юнги, в том числе и из Архангельска».

Он подчеркнул, что на выставке представлены как архивные материалы, так и фотографии из личных архивов.

Выставка будет работать до конца лета, - сообщает пресс-служба правительства области.

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