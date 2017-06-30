В Новодвинске на улице Уборевича делают новый тротуар

На выполнение работ по обустройству тротуара из городского бюджета выделено более одного миллиона рублей. Протяжённость дорожки составляет 250 метров.
Работы по строительству нового тротуара начались в начале этой неделе. На сегодняшний момент уже установлен бортовой камень, ведётся проливка песка водой для уплотнения основания, производится отсыпка щебнем. Асфальтирование дорожки планируется на следующей неделе, при условии сухой погоды и своевременной поставки асфальтобетонной смеси, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.
Также силами МБУ «Флора-Дизайн» параллельно идёт и обустройство пешеходного перехода в районе торгового центра «Юность».
Новый пешеходный переход будет обозначен разметкой и соответствующими дорожными знаками. Все работы, и по строительству тротуара и пешеходного перехода планируется завершить к 1 августа.