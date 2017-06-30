Температура воздуха ночью +13,+18°; днем +21,+26°, на востоке области местами до +31°, - сообщает Северное УГМС.
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Суббота, 15 июля, 18:45
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/15/51808.html
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15 июля в Поморье сохранится теплая погода
В субботу архангельские синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный и южный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью +13,+18°; днем +21,+26°, на востоке области местами до +31°, - сообщает Северное УГМС.
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