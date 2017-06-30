В Архангельске отремонтировали центральную улицу

Всего отремонтировано более 1500 квадратных метров. На Троицком проспекте дорогу покрыли специальным составом «Дорсан». Эту технологию защиты асфальта используют в нашей области впервые.
Покрытие создает мембрану, которая защищает асфальтобетон от проникновения воды в асфальт и таким образом предохраняет дорожное покрытие от разрушения. Это происходит благодаря тому, что активные элементы пропитки проникают внутрь асфальта и повышают водозащитность покрытия, - сообщает пресс-служба городской админитрации.