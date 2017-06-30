В Архангельске отремонтировали центральную улицу На Троицком проспекте от улицы Карла Либкнехта до площади Профсоюзов завершены работы по пропитке дорожного покрытия специальным составом для защиты от дальнейшего разрушения. Всего отремонтировано более 1500 квадратных метров. На Троицком проспекте дорогу покрыли специальным составом «Дорсан». Эту технологию защиты асфальта используют в нашей области впервые. Покрытие создает мембрану, которая защищает асфальтобетон от проникновения воды в асфальт и таким образом предохраняет дорожное покрытие от разрушения. Это происходит благодаря тому, что активные элементы пропитки проникают внутрь асфальта и повышают водозащитность покрытия, - сообщает пресс-служба городской админитрации. Нашли ошибку? Выделите текст,

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