Участники "Плавучего университета" помогли судну "Алдан", оставшемуся без пресной воды

Участники экспедиции "Арктический плавучий университет" продолжают свой путь в высоких широтах. Последние новости из рейса описывает участник экспедиции, журналист Ирина Скалина.

Участники экспедиции прослушали лекции о почве и природных газах, которую прочитал заведующий отделом географии и эволюции почв института географии РАН Сергей Горячкин. На Новой Земли и островах Земли Франца Иосифа исследователи измерят количество углекислого газа и метана, которое выделяется из земли.

По пути следования к заливу Русская Гавань экипаж «Профессора Молчанова» помог коллегам с исследовательского судна «Алдан», у которых на борту закончилась пресная вода, - сообщает пресс-служба САФУ.

«В полночь в лучах солнца мы увидели терпящее бедствие судно. Это я опять преувеличиваю! Ночью мы подошли к исследовательскому судну „Алдан“, экипаж которого обратился за помощью. У них сломалась опреснительная установка и закончилась вода. На борту „Алдана“ 22 человека, из них 5 женщин. Каково быть на судне, где закончилась вода, к сожалению, я представляю. Было принято решение перекачать „Алдану“ 15 тонн воды из наших 150-ти. Мы очень долго и эффектно стыковались, один трос оборвался, волны были в борта, а брызги долетали иногда даже до шестой палубы», — описывает события Ирина Скалина.