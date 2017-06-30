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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/14/51797.html

Общество

В Поморье идут поиски новых месторождений алмазов

В Поморье идут поиски новых месторождений алмазов
Фото из архива Елены Щукиной
Российский Научный Фонд выделил грант в размере трех миллионов рублей на исследования алмазоносного потенциала Архангельской области. Грант выиграла Елена Щукина – молодой ученый Новосибирского института геологии и минералогии. Елена родом из Архангельска.

Сейчас в нашем регионе открыты два крупных месторождения алмазов: имени Ломоносова, объединяющее шесть кимберлитовых трубок, и месторождение имени Гриба. Две трубки месторождения имени Ломоносова («Архангельская» и «Карпинского-1») и трубка имени Гриба – промышленно алмазоносные, и в настоящее время разрабатываются, - пишет портал "Правда Севера".

- Но все поиски ведутся только в пределах Архангельской алмазоносной провинции, то есть, вблизи уже известных кимберлитовых тел, не выходя за ее пределы, – рассказывает Елена Щукина. – Наши данные указывают на то, что необходимо выходить за границы этой провинции. Есть территории, также перспективные для поисков новых месторождений алмазов.

Такой вывод был сделан на основе проведенных исследований-проб, отобранных в северо-восточной и юго-западной частях Архангельской области, где к настоящему времени кимберлитовые трубки не обнаружены.

- В пробах зафиксировано высокое содержание минералов-спутников алмаза: пиропы, оливины, пикроильмениты с первичной магматической поверхностью, – поясняет Елена. – Это указывает на близкое расположение их коренного источника – кимберлита. Кроме того, высокие концентрации пиропов «алмазной ассоциации» тоже свидетельствует о потенциальной алмазоносности источника.

Теперь в планах разработка метода количественной оценки примеси кимберлитового материала во вмещающих осадочных породах. Предполагается, что полученные результаты будут использованы при поисковых и прогнозных работах на алмазы в арктических территориях Архангельского региона и увеличат эффективность буровых работ.

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Комментарии
алексей, сегодня 12:39

А что это даст Архангельской области.опять деньги Москве ,а грязь нам.
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