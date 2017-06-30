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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/14/51796.html

Общество

К концу этого года Архангельский центр СПИД будет реорганизован

К концу этого года Архангельский центр СПИД будет реорганизован
В Архангельском центре СПИД состоялась встреча представителей регионального минздрава и коллектива учреждения, на которой обсуждались вопросы его реорганизации.

Здание на проспекте Чумбарова-Лучинского, в котором с 1992 года размещается клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, является памятником архитектуры.

С 2010 года оно находится в ограниченно-работоспособном техническом состоянии. Есть заключение экспертизы о необходимости его реставрации. Различные варианты размещения центра СПИД рассматривались в течение последних нескольких лет.

Оптимальным вариантом решения вопроса было признано присоединение центра к Архангельскому клиническому кожно-венерологическому диспансеру.

— Мы оценили ресурсы и площади диспансера, определили, как и где будет организован приём пациентов, в каких условиях будет работать медицинский персонал, а также лабораторная служба, – подчеркнула заместитель министра здравоохранения Ольга Тюрикова. – Будут созданы все условия для сотрудников и пациентов. Наша главная задача – сохранить качество оказания медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ.

Главный врач центра СПИД Елена Попова принимала активное участие в решении вопросов размещения структурных подразделений в диспансере.

Как считает главный врач кожно-венерологического диспансера Константин Барышков, в учреждении не только будут созданы все условия для работы сотрудников центра СПИД. Медицинская помощь станет более доступной. В диспансере приём пациентов ведётся в две смены с 8:00 до 20:00, в то время как центр СПИД заканчивает свою работу в 17:00.

Важно отметить, что центр продолжит функционировать в качестве отдельного подразделения с сохранением структуры, маршрутизации пациентов, организации профилактических мероприятий и лекарственного обеспечения пациентов. Сокращение медицинского персонала не планируется.

Процедура реорганизации будет осуществляться в строгом соответствии с законодательством, займёт несколько месяцев и предположительно завершится в конце 2017 года, - сообщает пресс-служба областного правительства. 

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Комментарии
СЭР-ЧИ, сегодня 18:08

Когда увидим нового хозяина особнячка в стиле модерн, тогда будет ясно почему всё это.
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