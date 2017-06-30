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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/14/51795.html

Общество

Айк Аджоглян: в нашем регионе блогеров, влияющих на широкие массы, нет.

Айк Аджоглян: в нашем регионе блогеров, влияющих на широкие массы, нет.
Вчера на "Двине-Информ" вышла авторская колонка Алексея Морозова "Пассивная блогосфера", которая была посвящена архангельским блогерам. Сегодня мы даем возможность высказаться директору интернет-агентства «АЙС Медиа" Айку Аджогляну.

Блогеры, в моём понимании, - лидеры общественного мнения формирующие повестку через свои аккаунты в социальных сетях. Они могут писать по 140 символов в твиттере, при этом каждый твит вызывает общественный интерес и обратную связь. Эти люди влияют на общественные настроения. В нашем регионе блогеров, влияющих на широкие массы, нет.

Как вы оцениваете состояние региональной блогосферы?

Региональная блогосфера – звучит, конечно, громко. У нас в регионе я знаю только одного блогера в широком смысле этого слова, который пишет именно на региональную тематику, это Михаил Шишов. Ну и в целом, это неверный подход, - блогеров, в понимании людей, которые ведут блог на площадках типа живого журнала почти не осталось. Границы размыты.

Что вы имеете в виду?

Ну вы много знаете блогеров на уровне федерации кроме Ильи Варламова? Тех, которые работали бы в формате информагентства и писали бы почти про всё. При этом делали бы это в формате живого журнала или самостоятельном сайте. Эпоха блогов прошла, форматы изменились, а наши представления и ожидания остались на прежнем уровне.

Сейчас блогер - это не блогер в старом представлении, это популярный пользователь социальных сетей. Но даже здесь есть две категории людей: которые думают, что они блогеры, пишут много постов, но собирают 3-5-10 лайков, т.е. обратной связи нет. Знаете, вот вы выходите из подъезда, там бабушка сидит и говорит что-то, ругает кого-то, ну и так далее, вы из вежливости поздоровались и дальше пошли. Вы ведь не будете всерьёз её слушать, так? Тоже самое и здесь. Эти люди не формируют общественную повестку, не влияют ни на что и по сути не являются лидерами общественного мнения. Как люди они конечно почти все хорошие, но это не делает их блогерами. И в случае с некоторыми: пишут они от обиды – оставшись когда-то за бортом. Как только вновь станут «при деле», то писать перестанут – элементарно времени не хватит.

И есть действительно популярные пользователи социальных сетей, с тысячными аудиториями, посты которых набирают сотни лайков, десятки положительных комментариев. Как правило это люди с узкой целевой аудиторией. Например создатель популярной школы танцев Настя Веня, известный шоумен Павел Мелешкин или фотограф и автор постов на военные и патриотические темы Олег Кулешов. Эти люди конечно имеют влияние на свои аудитории. Но известны лишь своим аудиториями.

Как думаете, есть ли перспективы у региональных блогеров и блогосферы в целом?

Конечно! Эта ниша в нашем регионе почти не занята. Сейчас появляются ребята, которым есть что рассказать, которые красочно пишут и могут стать лидерами общественного мнения. Причём не обязательно ведь писать на какие-то глобальные темы. Недавно наткнулся на инстаграм-блог Гид по кафе в Архангельске (coffegram_arh), казалось бы, посты про кофе! Но подача и насыщенность постов (аллегории), подкупают. Читать интересно. И я уверен, что таких тематических блогов в ближайшее время прибавится, а у существующих будут расти аудитории. Но, нужно понимать, что не для всех это в лёгкости, в целом это достаточно непростая работа, сродни работе журналиста.

В следующем году мы планируем реализовать несколько социальных проектов, самый главный из них – региональная школа блогеров. Планируем позвать ТОПовых блогеров, таких как Илья Варламов, Олег Бармин, Сергей Доля. Участие смогут принять все желающие, абсолютно бесплатно. Мне хочется, чтоб в моём регионе появились действительно сильные лидеры, положительно влияющие на разные аудитории, поднимающие острые темы, способные отстаивать свою позицию. Ведь блогер – это тот же лидер.

Юрий Севастьянов, Сегодня 10:05

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Комментарии
Диванный аналитик , сегодня 10:40

Тонко Горяшину протроллил, красавчик))

Не айк, сегодня 11:12

Айк, Айк! На избирательных кампаниях нажился, а теперь про новые технологии и неосвоенные рынки осваивает! Ну-ну..

Политик , сегодня 11:29

Господин политтехнолог, если вы такой крутой, то почему ваш кандидат проиграл в 2009 году? В сухую! Где сейчас вообще Рычков?

Семен Семеныч, сегодня 13:05

Нелепая реклама в посте. Ошибки в тексте. Мелешкин - лидер общественного мнения. Боже, зачем я это читал.

Семену Семенычу, сегодня 16:00

Как обычно, не нравится не читай

Так, сегодня 16:19

похвалили пернатые друг друга - кукушка (Морозов) - петуха (Айка)

Куда-то, сегодня 16:57

исчез мэрский скунс Гоша

Гость , сегодня 17:07

да ну, настю веню одни малолетки смотрят, которые потом в ночных клубах перед мужиками задом крутят, куда смотрят их родители

Надя, сегодня 17:23

вообще не знаю ни одного блогера
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