Северодвинск стал лидером в регионе по замене лифтов

В 2017 году в Северодвинске, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, должно быть заменено 144 лифта в 32 многоквартирных домах. Выполнять работы в рамках контракта будет ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».
Лифтовое оборудование в город будет завозиться поэтапно, первая партия уже прибыла. Начнутся работы по установке на ул. Ломоносова, 100; ул. Трухинова, 16, 22; пр. Морском, 35; Приморском бульваре, 12.Сегодня мэр Северодвинска дал поручение и.о. заместителя по городскому хозяйству Александру Усову обратиться в Фонд капремонта: управляющие компании должны жёстко контролировать сроки замены лифтов. Чтобы жителям создавать меньше неудобств, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
Пока еще не стал.
Любит администрация Северодвинска слукавить, приукрасить, рассказать о достижениях, которых нет. Вот и сейчас. Объявили о лидерстве в регионе по замене лифтов. Какое лидерство по замене? К замене еще и не приступили. Если хотите что-то сказать, то говорите о планах на лидерство по замене лифтов. Вот когда замените все эти 144 лифта, сдадите работу качественно и в срок, тогда и заявляйте себя лидерами. А сейчас пока еще курочка в гнезде, а яичко в ..... курочке. Шулера!