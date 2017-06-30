Северодвинск стал лидером в регионе по замене лифтов

Ранее в Северодвинске были заменены лифты в 29 домах (26 - в 2010-м и 3 в 2016 году). Общая сумма работ составила около 49 миллионов рублей. При этом демонтированные детали в дальнейшем использовались при ремонтах других лифтов.

В 2017 году в Северодвинске, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, должно быть заменено 144 лифта в 32 многоквартирных домах. Выполнять работы в рамках контракта будет ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».

Лифтовое оборудование в город будет завозиться поэтапно, первая партия уже прибыла. Начнутся работы по установке на ул. Ломоносова, 100; ул. Трухинова, 16, 22; пр. Морском, 35; Приморском бульваре, 12.Сегодня мэр Северодвинска дал поручение и.о. заместителя по городскому хозяйству Александру Усову обратиться в Фонд капремонта: управляющие компании должны жёстко контролировать сроки замены лифтов. Чтобы жителям создавать меньше неудобств, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.