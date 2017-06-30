В столице Поморья впервые пройдёт фестиваль «Селектор»

26 августа, на территории ранее закрытого производства посетителям расскажут о жизни и истории типографии, ее работе, с помощью экскурсий, лектория, воркшопов для детей и взрослых, составленной библиотеки северной литературы, ярмарки готовой продукции.

Ночная смена продолжит знакомить жителей со структурой типографии. Бывший цех, где раньше стояли советские машины-гиганты, по мере модернизации оборудования окончательно опустел. В ночное время фестиваля этот цех снова будет работать: упругие волны когда то механических машинных колебаний зазвучат, но уже в современном прочтении современных российских музыкантов.

Во время подготовки к фестивалю также объявляется открытый конкурс на лучший проект росписи стены фасада типографии, официальное открытие которого состоится в день фестиваля. Конкурс будет также тесно связан с местом, включая в себя лекции и показы фильмов об уличном искусстве, архитектуре и городском пространстве, которые будут проходить в течение месяца до начала фестиваля.

Для участия в конкурсе необходимо прислать свою заявку через сайт или на электронную почту фестиваля: selektorfestival@gmail.com не позднее 14 августа, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.