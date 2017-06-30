Ветер юго-восточный и южный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +12,+17°; днем +25,+30°, местами +20°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 14 июля, 18:30
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/14/51788.html
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14 июля в Поморье пройдут дожди и грозы
Облачная с прояснениями погода. Местами пройдет дождь, гроза.
Ветер юго-восточный и южный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +12,+17°; днем +25,+30°, местами +20°, - сообщает Северное УГМС.
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