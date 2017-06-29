В "Соломбале-Арт" проводятся работы по ремонту пола

В КЦ «Соломбала-Арт» начались работы по капитальному ремонту пола в танцевальном фойе.

Заменить предстоит почти 270 квадратных метров пола. Сейчас специалисты ООО «Монолит СТ» заняты подготовкой так называемого чернового пола, который будет застелен кварц-виниловым ламинатом.

Выбранный материал выгодно отличается от других напольных покрытий: он водонепроницаем, прочен, прост в обслуживании, устойчив к загрязнениям. Срок его службы – до 20 лет. Идеальный вариант для помещения, где за год проходит ни одна сотня мероприятий.

В танцевальном фойе КЦ «Соломбала-Арт» занимаются участники танцевально-спортивного клуба «Грация», там проходят танцевальные вечера «Для людей элегантного возраста», устраиваются «Соломбальские вечерки», многочисленные интерактивные детские программы.

Новый пол должен появиться к началу августа. Так что очередной творческий сезон один из самых востребованных залов Культурного центра встретит в хорошей форме, - сообщает пресс-служба горадминистрации.