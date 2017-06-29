В Архангельске пройдёт первый водный фестиваль

15 июля в областном центре пройдёт фестиваль водных видов спорта. Организаторы подчеркивают, что главная цель мероприятия – поднять патриотическое настроение жителей к городу как первому порту России.

Уже в эту субботу две больших фестивальных площадки - на суше и на воде - разместятся на территории в районе пл. Мира, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- Администрация Октябрьского округа активно включилась в подготовку мероприятия: территория убрана, на пляже выложены мостки для удобства горожан, установлены дополнительные урны. А мы со своей стороны обещаем насыщенную программу и атмосферу, наполненную адреналином и весельем, - рассказывает один из организаторов фестиваля «Город на реке» Владимир Морозов.

На берегу детей и взрослых ждут аттракционы, батуты, возможность освоить квадроциклы, а также пройти мастер-классы по спасению на воде, оказанию первой помощи и зарядиться энергией от выступления рок-коллективов. Кроме того, гости фестиваля смогут выиграть ценный приз – лодку. Для этого необходимо прийти на фестиваль к 12 часам, зарегистрироваться и принять участие в гребных соревнованиях.

Программа мероприятий:

11:00 — начало выступлений;

12:00 — выступление профессиональных гимнастов на батутах;

12:00 — выступление рок-коллективов;

13:00 — показательные выступления вейкбордистов, кайтсерферов;

14:00 — выступление рок-коллективов;

15:00 — открытие гонок, установление мирового рекорда по вейкбордингу;

15:30 — гонки гидроциклов;

17:00 — гонки катеров;

18:30 — выступление рок-коллективов;

19:30 — парад, закрытие фестиваля.