Новости дня

Житель Холмогорского района застрелил соседа на глазах у его жены

В "Соломбале-Арт" проводятся работы по ремонту пола

В Архангельске пройдёт первый водный фестиваль

Внесены изменения в маршруты автобусов №9 и №44

Мобильная версия 16+

Четверг, 13 июля, 13:25

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/13/51775.html

Общество

Пассивная блогосфера

Пассивная блогосфера
В Архангельске есть блогеры. Они иногда собираются, пьют чай, совместно ходят в театр и еще на разного рода мероприятия. Потом эти блогеры пишут посты. Но сенсаций не рождается…

К чему я завел эту тему, спросите вы? А причиной стал блог Ильи Варламова, а точнее, его регулярные шпильки в адрес родного для нас Архангельска. Признаюсь, после прочтения его постов во мне рождаются два чувства, которые упорно борются между собой. Первое – мой «квасной патриотизм»: как-никак, в Архангельске я родился, это мое болото, пусть и заросшее ряской и тиной. И ты мое болото не трожь, тем более что сам ты представляешь чудо-город Москву, куда, как известно, деньги со всех «болот» стекаются. Ругай лучше другие «болота», проблем там много. Но, с другой стороны, я понимаю, что Варламов прав. Более того, он своими постами лишний раз привлекает федеральное внимание к нашему «болоту». Твердит о том, о чем мы сами в Архангельске устали говорить.

Варламовский блог один из самых читаемых в рунете. Оно и понятно: его автор – яркая и неординарная личность. Как никто другой, он умеет эмоционально и оригинально посмотреть на то или иное происходящее событие. О котором напишут еще сотни блогеров, но их никто не прочитает. Как наших архангельских «тружеников клавиатуры». Чьи имена неизвестны не только простым архангелогородцам, но даже журналистам и активным юзерам соцсетей и блогов. Почему так происходит? Попробуем разобраться.

Лет пять назад я общался со своей коллегой – редактором сайта в Самаре. Она рассказала мне, что блогосфера в этом волжском городе так далеко пошла, что с самыми популярными блогерами местная администрация заключает договоры на информационное обслуживание. Потому что традиционные СМИ уже не так популярны и читаемы, а мнение некоего «Вани» или «Мани» дает зачастую куда больший трафик, комментируется и обсуждается. Тогда, пять лет назад, я с улыбкой думал: а будет ли такое в Архангельске? Ведь, к стыду своему, активных и популярных блогеров тогда я вспомнить не мог.

Сегодня мое мнение нисколько не поменялось. Иногда я просматриваю и читаю архангельские блоги. Пишут обо всем: о плохих дорогах, ужасной работе транспорта, аварийных домах, акциях протеста. Попутно выдают красивые и не очень фото города. Пожалуй, в красоте фоток только и преуспели. Во всем остальном – это даже не вторичный, а третичный продукт, читаемый и обсуждаемый разве что друзьями и редкими подписчиками.

Но все-таки есть и у нас два блога, которые я регулярно читаю. Один – около семи лет, второй – лет пять. Рекламу делать не буду, но скажу лишь, что эти два блога сильно отличаются от десятков других. В первую очередь, уникальным контентом, а не обсасыванием надоевших тем. Во-вторых, эти блоги написаны живым образным языком, присутствует искрометный юмор, есть нетипичный взгляд на события. Причина популярности этих блогов – личности их авторов. Именно в этом и весь цимес.

Несколько дней назад в Москве скончался Антон Носик, которого называли основателем русского интернета. Личность очень интересная, со своим прочтением событий и взглядом на мировое устройство. Носика читали, обсуждали, ругали, но ежедневные просмотры его постов – тысячи, десятки тысяч человек. Потому что Носик был личностью. Потому что ему было что сказать. И потому что он относился к своему блогу не как к «дневнику наблюдений за природой», а как к некоей исповедальной книге, куда вносил даже не мысли, а состояния души.

Не так давно я познакомился с бывшим жителем Поморья Олегом Барминым, известным по обанкротившейся компании «Лео». Он рассказал мне, что начал вести блог, когда потерпел фиаско в бизнесе. Просто записывал мысли и состояния, спрашивал советы, сам эти советы давал, находил новых друзей и темы. В итоге блог Бармина за несколько лет стал одним из самых читаемых, а его автор начал на нем зарабатывать. И даже издал книгу. «Я стараюсь не грузить своего читателя негативом, рассказываю всевозможные приколы, составляю рейтинги, просто делюсь мнением. И, оказывается, это людям нужно. Меня читают, мне задают вопросы, я консультирую, объясняю. Это уже стало почти работой», - говорит Бармин. Глядя на него, я понимаю, почему его блог востребован. Даже я, старый скептик, пообщавшись с Олегом около часа, зарядился его неуемной энергией и позитивом. Теперь иногда захожу на его страницу, мне интересно его мнение.

Я думаю, в Архангельске с удовольствием бы читали блоги Александра Донского или Виктора Панова, если бы они их вели. Потому что им всегда есть, что сказать. Не банальное. А зачем мне бесконечные рассказы про пробки или дыры на дорогах где-то в Маймаксе? Или восторженные рецензии на новую театральную премьеру? Или тонны фоток ледохода? И очень странно, что блогеры, будучи куда свободнее журналистов, часто также прячут свои мнения за общие рассуждения. Ведь вам, как говорится, и карты в руки: раз нет свободных СМИ, то будьте свободными вы. Не просто ругайте власть, но и ищите варианты, «как нам обустроить Архангельск». Архангельская блогосфера мне напоминает поле, на котором растет только трава.

И, все-таки, огорчает меня тот факт, что столичный «хипстер» Илья Варламов регулярно «уделывает» архангельских блогеров. Может быть, ему снова приехать в Архангельск и курсы для «начинающих» устроить? Лично я очень жалею, что перестал вести свой прекрасный блог Александр Гревцов (к слову, один из первых архангельских блогеров). Вот кого читал всегда с удовольствием. Но Александр, видимо, решил, что «молчание-золото». Очень жаль. Глядишь, писал бы дальше и не нужен был бы нам никакой «заморский» Варламов?

Алексей Морозов, Сегодня 10:25

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
АнтиЭсквайр, сегодня 12:40

Нету никаких блохеров, есть только анонимные комментаторы вроде Робинзона
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

13 июля в Поморье ожидаются кратковременные дождиСегодня 08:30

Архангелогородцы напуганы таинственной паутиной, окутавшей кусты и даже зданияВчера 16:57

В Виноградовском районе появился новый памятник участникам войныВчера 14:48

Архангельск будет развивать побратимские отношения с израильским городом АшдодомВчера 11:54
9 комментариев

Два работника Архангельской областной больницы обвиняются в смерти новорожденногоВчера 09:12

Общество

В "Соломбале-Арт" проводятся работы по ремонту полаСегодня 12:12

В Архангельске пройдёт первый водный фестивальСегодня 12:02

Внесены изменения в маршруты автобусов №9 и №44 Сегодня 11:56

Участники экспедиции «Арктический плавучий университет» встретили китаСегодня 08:40

13 июля в Поморье ожидаются кратковременные дождиСегодня 08:30

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В "Соломбале-Арт" проводятся работы по ремонту пола

В Архангельске пройдёт первый водный фестиваль

Внесены изменения в маршруты автобусов №9 и №44

Участники экспедиции «Арктический плавучий университет» встретили кита

«Аквилон Инвест»: 200 тыс. кв. метров нового жилья

Группа «Илим» и холдинг «Оргхим» создали совместное производство инновационной биохимической продукции

Лесной филиал «Илима» - лучшее лесозаготовительное предприятие региона

АЦБК и САФУ будут совместно развивать кадровый потенциал отрасли в Арктической зоне России

Проекту ЗАО «Лесозавод 25» присвоен статус приоритетного

Виктор Новожилов предложил изменить процесс создания проектов федеральных законов в регионах

Бизнесмен Мильченко стал новым депутатом от "Справедливой России"

Феномен Палкина

Игорь Орлов попал в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров

Рейтинг: колоритные депутаты Архангельской области

Житель Холмогорского района застрелил соседа на глазах у его жены

В областном центре задержан мужчина, совершивший кражу алкоголя

В Архангельске задержана женщина, которая пыталась расплатиться фальшивой купюрой

В Приморском районе женщина заперлась в доме, пока тот горел

В Архангельске автомобильному вору грозит лишение свободы на срок до шести лет

В Поморье проходит региональный чемпионат по футболу

Северодвинская школьница победила на проекте «ПатриУм»

Ещё одну медаль на первенстве России по стрельбе завоевал северодвинец Михаил Исаков

Поморские стрелки завоевали восемь медалей на чемпионате России

В Архангельске подошел к концу чемпионат СЗФО по пожарно-прикладному спорту

В Добролюбовку поступили современные летописи

В Соломбале открылась выставка архангельского художника «Этюды лета»

В Архангельске начала работу выставка художника-графиста Василия Вежливцева

Добролюбовка приглашает в летний читальный зал

Выставка «Война и мифы» будет работать до 9 июля
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru