Пассивная блогосфера

В Архангельске есть блогеры. Они иногда собираются, пьют чай, совместно ходят в театр и еще на разного рода мероприятия. Потом эти блогеры пишут посты. Но сенсаций не рождается…

К чему я завел эту тему, спросите вы? А причиной стал блог Ильи Варламова, а точнее, его регулярные шпильки в адрес родного для нас Архангельска. Признаюсь, после прочтения его постов во мне рождаются два чувства, которые упорно борются между собой. Первое – мой «квасной патриотизм»: как-никак, в Архангельске я родился, это мое болото, пусть и заросшее ряской и тиной. И ты мое болото не трожь, тем более что сам ты представляешь чудо-город Москву, куда, как известно, деньги со всех «болот» стекаются. Ругай лучше другие «болота», проблем там много. Но, с другой стороны, я понимаю, что Варламов прав. Более того, он своими постами лишний раз привлекает федеральное внимание к нашему «болоту». Твердит о том, о чем мы сами в Архангельске устали говорить.

Варламовский блог один из самых читаемых в рунете. Оно и понятно: его автор – яркая и неординарная личность. Как никто другой, он умеет эмоционально и оригинально посмотреть на то или иное происходящее событие. О котором напишут еще сотни блогеров, но их никто не прочитает. Как наших архангельских «тружеников клавиатуры». Чьи имена неизвестны не только простым архангелогородцам, но даже журналистам и активным юзерам соцсетей и блогов. Почему так происходит? Попробуем разобраться.

Лет пять назад я общался со своей коллегой – редактором сайта в Самаре. Она рассказала мне, что блогосфера в этом волжском городе так далеко пошла, что с самыми популярными блогерами местная администрация заключает договоры на информационное обслуживание. Потому что традиционные СМИ уже не так популярны и читаемы, а мнение некоего «Вани» или «Мани» дает зачастую куда больший трафик, комментируется и обсуждается. Тогда, пять лет назад, я с улыбкой думал: а будет ли такое в Архангельске? Ведь, к стыду своему, активных и популярных блогеров тогда я вспомнить не мог.

Сегодня мое мнение нисколько не поменялось. Иногда я просматриваю и читаю архангельские блоги. Пишут обо всем: о плохих дорогах, ужасной работе транспорта, аварийных домах, акциях протеста. Попутно выдают красивые и не очень фото города. Пожалуй, в красоте фоток только и преуспели. Во всем остальном – это даже не вторичный, а третичный продукт, читаемый и обсуждаемый разве что друзьями и редкими подписчиками.

Но все-таки есть и у нас два блога, которые я регулярно читаю. Один – около семи лет, второй – лет пять. Рекламу делать не буду, но скажу лишь, что эти два блога сильно отличаются от десятков других. В первую очередь, уникальным контентом, а не обсасыванием надоевших тем. Во-вторых, эти блоги написаны живым образным языком, присутствует искрометный юмор, есть нетипичный взгляд на события. Причина популярности этих блогов – личности их авторов. Именно в этом и весь цимес.

Несколько дней назад в Москве скончался Антон Носик, которого называли основателем русского интернета. Личность очень интересная, со своим прочтением событий и взглядом на мировое устройство. Носика читали, обсуждали, ругали, но ежедневные просмотры его постов – тысячи, десятки тысяч человек. Потому что Носик был личностью. Потому что ему было что сказать. И потому что он относился к своему блогу не как к «дневнику наблюдений за природой», а как к некоей исповедальной книге, куда вносил даже не мысли, а состояния души.

Не так давно я познакомился с бывшим жителем Поморья Олегом Барминым, известным по обанкротившейся компании «Лео». Он рассказал мне, что начал вести блог, когда потерпел фиаско в бизнесе. Просто записывал мысли и состояния, спрашивал советы, сам эти советы давал, находил новых друзей и темы. В итоге блог Бармина за несколько лет стал одним из самых читаемых, а его автор начал на нем зарабатывать. И даже издал книгу. «Я стараюсь не грузить своего читателя негативом, рассказываю всевозможные приколы, составляю рейтинги, просто делюсь мнением. И, оказывается, это людям нужно. Меня читают, мне задают вопросы, я консультирую, объясняю. Это уже стало почти работой», - говорит Бармин. Глядя на него, я понимаю, почему его блог востребован. Даже я, старый скептик, пообщавшись с Олегом около часа, зарядился его неуемной энергией и позитивом. Теперь иногда захожу на его страницу, мне интересно его мнение.

Я думаю, в Архангельске с удовольствием бы читали блоги Александра Донского или Виктора Панова, если бы они их вели. Потому что им всегда есть, что сказать. Не банальное. А зачем мне бесконечные рассказы про пробки или дыры на дорогах где-то в Маймаксе? Или восторженные рецензии на новую театральную премьеру? Или тонны фоток ледохода? И очень странно, что блогеры, будучи куда свободнее журналистов, часто также прячут свои мнения за общие рассуждения. Ведь вам, как говорится, и карты в руки: раз нет свободных СМИ, то будьте свободными вы. Не просто ругайте власть, но и ищите варианты, «как нам обустроить Архангельск». Архангельская блогосфера мне напоминает поле, на котором растет только трава.

И, все-таки, огорчает меня тот факт, что столичный «хипстер» Илья Варламов регулярно «уделывает» архангельских блогеров. Может быть, ему снова приехать в Архангельск и курсы для «начинающих» устроить? Лично я очень жалею, что перестал вести свой прекрасный блог Александр Гревцов (к слову, один из первых архангельских блогеров). Вот кого читал всегда с удовольствием. Но Александр, видимо, решил, что «молчание-золото». Очень жаль. Глядишь, писал бы дальше и не нужен был бы нам никакой «заморский» Варламов?