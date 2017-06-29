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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/13/51770.html

Общество

Участники экспедиции «Арктический плавучий университет» встретили кита

Участники экспедиции «Арктический плавучий университет» встретили кита
Подходит к концу четвертый день экспедиции «Арктический плавучий университет». События, происходящие на борту исследовательского судна «Профессор Молчанов», описывает журналист Ирина Скалина.

Одним из самых ярких событий последних дней стало посвящение участников экспедиции в полярники.«Вечером прошла традиционная церемония посвящения в полярники: просто пересек полярный круг — еще не полярник, — пишет Ирина Скалина. — Сначала положено дать клятву и выпить морской воды.

Никита Соболев вышел в образе Борея — по крайней мере такая роль планировалась. Не знаю, как точно должен выглядеть этот персонаж — я считаю, что это бог северного ветра. Никита был похож на Капитана Джека Воробья в его арктической версии: глазами сверкал эффектно. Не знаю, кого изображала Анник Валло, но говорили они с Бореем-Никитой убедительно. Так, что за глотком соленой воды из рук руководителя экспедиции Константина Зайкова сразу выстроилась очередь».

Еще одним запоминающимся событием стало приближение кита к судну «Профессор Молчанов», - сообщает пресс-служба САФУ. Ирина Скалина так описывает эту встречу:
«Все повскакивали и сначала рванули к иллюминаторам, почему-то борта правого, а потом и на сам правый борт. Подозреваю, что из-за того, что по левому солнце било прямо в глаза. Когда перебежали на правильный, кита уже и след простыл. Или прятался где-нибудь среди солнечных бликов. Слабым утешением стали два судна на горизонте: одно по правому, другое — по левому борту.

Ирина Покровская считает, что это был горбач. Она-то с мостика фонтан видела. Сергей Горячкин настаивает на варианте гренландский кит. Честно скажу — не углядела я кита. Мне кажется, для гренландца немного южновато, но всякое может быть».

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