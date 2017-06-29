Архангелогородцы напуганы таинственной паутиной, окутавшей кусты и даже здания

Жители Архангельска паникуют из-за фотографий, получивших распространение в социальных сетях, однако специалисты говорят, что беспокоиться не из-за чего.

И тем не менее, фото вселяют страх - деревья, трава и даже стены домов опутаны паутиной. Выглядит и вправду зловеще, но виной всему — довольно безобидная гусеница горностаевой моли.

Подобную ситуацию горожане наблюдали и прошлым летом, правда тогда специалисты объясняли всё ранней весной. В этом году погода долго не баловала нас тёплыми деньками, но, видимо, моли всё равно.

По словам экспертов, вреда ни деревьям, ни человеку моль не наносит, зато потом, окуклившись, превращается в бабочку, чему несказанно радуется детвора. Паутина исчезает, деревья восстанавливаются, жизненный цикл продолжается, - пишет ИА "Регион 29".







