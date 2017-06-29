В Виноградовском районе появился новый памятник участникам войны

Чтобы обустроить памятник, активистам ТОСа «Конецгорские посиделки» пришлось постараться – работа шла не быстро.

Деревня Конецгорье расположена на нескольких холмах. А сразу после – равнинная местность, реки и луга. Отсюда и название: Конецгорье – конец горам.

Но конец инициативам и идеям местного населения, кажется, не придёт никогда. ТОС «Конецгорские посиделки» уже пять лет организует съезжие праздники, экскурсии для гостей. Для местной ребятни обустроили волейбольную площадку. Возвели часовню. Рядом с ней решили открыть воинский мемориал. Момент, которого ждали два года.

На гранитных стелах много знакомых для конецгорцев фамилий. Кузнецовы, Ковалевы, Суслоновы, Хлопины.... Уходили на войну все вместе, но судьба разделила. Из 500 человек с фронта вернулось чуть больше 100 конецгорцев.

Среди героев – имя Павла Севастьянова.

—Он пришел раненый, прожил недолго, работал в совхозе «Конецгорский» бригадиром. Мама тоже всю войну проработала бригадиром, и сеяла, и пахала…Теперь будем приходить сюда обязательно на День Победы... Все ордена и медали у нас сохранились, – рассказывают жительницы деревни Надежда Малюская и Зинаида Козлова.

Медаль за маленький подвиг заслужил каждый житель Конецгорья. Деньги на мемориал собирали по крупицам, как и архивные материалы – имена, фамилии, звания. Местный ТОС выиграл районный грант, что ускорило обустройство площади памяти.

—Пожалуй, что со списками было всего, так сказать, переживательней, очень боялась ошибиться, много ведь собиралось не только по документам, собиралось со слов людей. Поэтому проверяли – на сайтах, например, «Подвиг народа» и «Мемориал» уточняли. Народу в деревне было очень много, поэтому видите – сколько досок-то много, – объяснила председатель ТОС «Конецгорские посиделки» Антонина Ракитина.

Больших дел конецгорцам предстоит немало. Ранит душу состояние местных церквей, которые были закрыты в советское время и сегодня разрушаются. ТОСовцы настроены решительно – собрать средства, выиграть гранты, чтобы под колокольные звоны открыть новую страницу в истории Конецгорья, - пишет портал "Правда Севера".