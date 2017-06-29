На «Соломбал» доставят «Корабль из прошлого»

В День Военно-Морского Флота России парк «Соломбала - Арт» будет встречать участников и гостей «СоломБала». Впервые на балу будут работать детские площадки от Архангельского краеведческого музея.

Интерактивная программа «Корабль из прошлого» позволит совершить увлекательный экскурс в Архангельск минувший: ребята узнают о трех визитах в наши края Петра I, о его опасных морских приключениях и о строительстве первых российских кораблей.

Участники другой программы «Земля Терра Инкогнита» вместе с музейным археологом проведут импровизированные раскопки, попробуют себя в роли картографов, самостоятельно намечая путь знаменитых экспедиций Виллема Баренца на Новую Землю, попытаются разгадать затерянные в веках тайны арктических походов легендарных капитанов Георгия Седова, Владимира Русанова и Георгия Брусилова.

Удивят гостей праздника забавные «соломбальные» арт-объекты, над которыми трудятся художники КЦ «Соломбала - Арт».

На бал на «Сенной Площади» прибудут известные вокалисты и популярные хореографические коллективы из Архангельска и Северодвинска.

На аллее «Рукотворные чудеса» можно будет приобрести изделия мастеров декоративно-прикладного творчества.

Пройдет «Соломбал» 30 июля с 13 до 16 часов, - сообщает пресс-служба КЦ.