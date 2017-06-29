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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/12/51757.html

Общество

Архангельск будет развивать побратимские отношения с израильским городом Ашдодом

Архангельск будет развивать побратимские отношения с израильским городом Ашдодом
В мэрии прошла встреча заместителя главы Николая Евменова с представителем города-побратима Ашдода Валерием Гауптманом. У двух далеких друг от друга городов сложились теплые, которые нацелены на обмен опытом в сфере городского хозяйства, культуры, образования и медицины.

От имени жителей Ашдода Валерий Гауптман поблагодарил архангелогородцев за внимание к ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в израильском городе. На торжественном мероприятии в Ашдоде 9 мая было показано видеообращение главы Архангельска Игоря Годзиша, которое растрогало собравшихся на празднование ветеранов. В свою очередь поздравительный адрес Ашдода был зачитан с главной сцены в ходе празднования Дня города Архангельска.

- Ашдод готов пригласить делегацию из Архангельска, чтобы расширить сферы сотрудничества. Сейчас в нашем городе активно проводится модернизация дорог. Многие магистрали перекопаны, меняются подземные коммуникации, используются новейшие технологии. Конечно, это создает неудобство для жителей, присутствует критика, но мэрия нашего города действует на перспективу – нужно думать о жизни через 10 и 20 лет, и создавать условия уже сейчас, - рассказал об одном из проектов, опыт реализации которого может быть полезен другим городам, Валерий Гауптман.

По словам Николая Евменова, в настоящее время приоритетное направление работы – создание комфортной городской среды. Речь идет о качестве дорог, питьевой воды, удобстве рекреационных зон и транспортного обеспечения. В Ашдоде уже завершено формирование спортивной зоны набережной, сейчас обустраивается культурная ее часть, применяется современная технология водоочистки, активно применяется система раздельного сбора мусора. Лучшие практики работы в этих сферах могут быть взяты на вооружение специалистами из Архангельска.

Валерий Гауптман также подчеркнул, что интерес представляют методы лечения, которые применяются архангельскими и ашдодскими врачами. Это направление во взаимодействии двух городов-побратимов еще предстоит развивать, - сообщила пресс-служба городской администрации. 

Сегодня 11:54

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Комментарии
Пенсионер, сегодня 12:27

Архангельску до Ашдода,как до Магадана.Таких дорог ,как в Израиле у нас в России не будет никогда.Ну,разве только съездить туда,типа перенять опыт,и не более.Деньги не свои-налогоплательщиков.

Пенсионеру , сегодня 15:36

Съездят и посмотрят как надо, нормальная практика по всему миру

Гость, сегодня 15:55

Почему же никогда не будет?! Надо надеяться на лучшее
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