Новый закон разрешает строительство прудов для разведения рыбы

12 июля вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)».

Как пояснила заместитель министра АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, принятые изменения уточняют правовое регулирование отношений, связанных с использованием лесных участков для товарного рыбоводства.На землях сельскохозяйственного назначения и землях лесного фонда разрешено делать временные постройки, также разрешается строительство прудов, в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках.

При этом право собственности на земельные участки, на которых построены такие пруды, сохраняется, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, - сообщает пресс-служба правительства области.

—Принятие этого закона будет способствовать снижению административных барьеров для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере товарного рыбоводства, – прокомментировала Ирина Бажанова.