Копию «неба» установили в церкви в Кенозерском национальном парке

Оригиналы «небес», 12-гранного в алтаре и 16-гранного в средней части храма, установили в 1880-е годы. В 2004—2005 годах самое большое «небо» из кенозерской коллекции монументальной живописи отреставрировали специалисты центра Грабаря, рассказали в пресс-службе парка.

«К сожалению, после неоднократных посягательств на историко-культурное наследие Кенозерья со стороны злоумышленников мы были вынуждены принять такое решение. Ради сохранения уникальных памятников иконописи и монументальной живописи возвращать в церкви и часовни, расположенные в нежилых деревнях, не подлинники, а их очень качественно изготовленные копии. У нас уже есть такой опыт», — пояснила главный хранитель музейного фонда парка Анна Анциферова.

Пролет потолка «неба» составляет около восьми с половиной метров, поэтому у радиальных граней необычно большая высота — более четырех метров. Центральный медальон вместо живописной композиции украшен фигурной резной деталью в виде подвеса. На 16 радиальных гранях изображены архангелы, апостолы, евангелисты и избранные святые. Необычно решена композиция «Распятие с предстоящими»: по стыку двух граней, изображающих Богоматерь и Иоанна Богослова, крепился объемный деревянный крест с написанной на нем фигурой распятого Христа. Кроме необычной для «небес» фигуры святого Иоанна Лествичника, здесь также изображены апостол Андрей Первозванный, мученицы Дария и Екатерина, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.