В областном центре продолжается ремонт детских садов

Во всех детсадах города ведется подготовка к началу нового учебного года. В рамках рабочей поездки заместитель главы по социальным вопросам Светлана Скоморохова проверила ход работ капитального характера в детских садах.

Первый объект визита - детский сад № 32 в Октябрьском округе. По словам руководителя Светланы Останковой, сейчас выполняются мероприятия по открытию дополнительной группы для детей с нарушениями зрения.

- В рамках целевой субсидии на эти цели выделено порядка 2,3 млн. рублей. В настоящее время уже проведен косметический ремонт группового помещения, где раньше располагался кабинет логопеда, заменены оконные блоки, выполнены сантехнические работы. И вскоре новая светлая группа, которой дали название «Вишенка», будет готова принять 10 воспитанников, - отметила Светлана Игоревна.

Также запланировано летом провести капитальный ремонт системы канализации здания. Уже завершены подготовительные работы - пробивка штроб в перекрытиях, после чего планируется осуществить демонтаж и монтаж канализационных труб в групповых и подвальном помещениях здания, земляные работы, планировку территории.

Работы кипят и на прогулочных участках дошкольного учреждения: обновляется краска на малых архитектурных формах, установлен новый теневой навес, обустраивается прогулочный участок. Радуют глаз яркие клумбы, с любовью устроенные воспитателями и родителями в рамках конкурса «Лучшая клумба».

Следующим объектом рабочей поездки стал детский сад № 101 в Исакогорском округе. Здание детского сада, расположенное по ул. Зеньковича, д. 36, построено в 1957 году и находилось в аварийном состоянии. Учреждению выделено 9 млн. рублей на капитальный ремонт здания.

- В рамках капитального ремонта здания учреждением выполнена внутренняя облицовка оконных проемов, укладка напольной керамической плитки на лестничной клетке, облицовка цоколя, электромонтажные работы, – поделилась заведующая детского сада Елена Халезина. – К сожалению, подрядчик допустил несоблюдение сроков выполнения ряда работ, поэтому отделочные работы в помещениях групп, теплового пункта, монтаж системы вентиляции, ограждения лестничной клетки; сантехнических приборов ещё находятся в стадии завершения.

Светлана Скоморохова отметила важность соблюдения графика выполнения работ подрядчиком, которому было дано 10 дней на ликвидацию сроков отставания.

Последним объектом рабочей поездки стал детский сад № 123 в поселке Зеленец, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Деревянное здание детского сада, расположенное по ул. Зеленец, д. 26, построено в 1984 году. На объекте рабочие меняют свайное основание и цокольные перекрытия.

Уже заменены 28 свай и к началу нового учебного года дошкольное заведение распахнет двери для 53 детей в возрасте от 3 до 8 лет.

Подводя итоги поездки, заместитель главы по социальным вопросам Светлана Скоморохова отметила:

- В ведении департамента образования находится 59 детских садов. Во всех дошкольных образовательных учреждениях в летний период проводятся текущие ремонты. Работы капитального характера идут в пяти детских садах на сумму порядка 20 млн. рублей. Также в новом учебном году в пяти детских садах №№ 11, 32, 77, 162, 173 будут открыты пять дополнительных групп, на эти цели выделено 11,7 млн. рублей. Уверена, что к 25 августа все школы и детские сады города будут готовы к началу работы.