В Архангельске пройдёт гастрономический фестиваль #ПРО_ЕДУ

В фестивале примут участие: фьюжн-кафе «Терраса», ресторан «Почтовая контора 1786», панорамный бар «Чердак», кафе «Студия 17», кафе «Ферма Роджера» и торговый центр «Метро».
Ключевыми событиями фестиваля #ПРО_ЕДУ станут:
конкурс видеоблогов по приготовлению блюд из кролика;
гастрономические туры с дегустацией и голосованием за лучшее блюдо;
мастер-классы «Инструменты повышения продаж в ресторане» и «Рабочий день эффективного управляющего рестораном»;
мастер-класс от шеф-повара;региональный конкурс профессионального мастерства среди официантов;
финальное шоу лучших поваров Архангельской области, розыгрыш призов среди участников народного голосования гастротуров и награждение победителей конкурса видеоблогов.
Мастер-классы и тренинги проводятся бесплатно. Предварительная запись на мероприятия и дополнительная информация – в группе фестиваля в социальной сетис «Вконтакте».
Вход на конкурс официантов и финальное шоу свободный.