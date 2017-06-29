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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/12/51750.html

Общество

В Архангельске пройдёт гастрономический фестиваль #ПРО_ЕДУ

В Архангельске пройдёт гастрономический фестиваль #ПРО_ЕДУ
С 14 по 29 июля в столице Поморья состоится первый гастрономический фестиваль #ПРО_ЕДУ. Гости фестиваля смогут посетить рестораны и кафе Архангельска, принять участие в гастрономических турах с дегустацией блюд от известных шеф-поваров региона и стать участником народного голосования за лучшее блюдо.

В фестивале примут участие: фьюжн-кафе «Терраса», ресторан «Почтовая контора 1786», панорамный бар «Чердак», кафе «Студия 17», кафе «Ферма Роджера» и торговый центр «Метро».

Ключевыми событиями фестиваля #ПРО_ЕДУ станут:

конкурс видеоблогов по приготовлению блюд из кролика;

гастрономические туры с дегустацией и голосованием за лучшее блюдо;

мастер-классы «Инструменты повышения продаж в ресторане» и «Рабочий день эффективного управляющего рестораном»;

мастер-класс от шеф-повара;региональный конкурс профессионального мастерства среди официантов;

финальное шоу лучших поваров Архангельской области, розыгрыш призов среди участников народного голосования гастротуров и награждение победителей конкурса видеоблогов.

Мастер-классы и тренинги проводятся бесплатно. Предварительная запись на мероприятия и дополнительная информация – в группе фестиваля в социальной сетис «Вконтакте».

Вход на конкурс официантов и финальное шоу свободный.

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