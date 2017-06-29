В Архангельске пройдёт гастрономический фестиваль #ПРО_ЕДУ С 14 по 29 июля в столице Поморья состоится первый гастрономический фестиваль #ПРО_ЕДУ. Гости фестиваля смогут посетить рестораны и кафе Архангельска, принять участие в гастрономических турах с дегустацией блюд от известных шеф-поваров региона и стать участником народного голосования за лучшее блюдо. В фестивале примут участие: фьюжн-кафе «Терраса», ресторан «Почтовая контора 1786», панорамный бар «Чердак», кафе «Студия 17», кафе «Ферма Роджера» и торговый центр «Метро». Ключевыми событиями фестиваля #ПРО_ЕДУ станут: конкурс видеоблогов по приготовлению блюд из кролика; гастрономические туры с дегустацией и голосованием за лучшее блюдо; мастер-классы «Инструменты повышения продаж в ресторане» и «Рабочий день эффективного управляющего рестораном»; мастер-класс от шеф-повара;региональный конкурс профессионального мастерства среди официантов; финальное шоу лучших поваров Архангельской области, розыгрыш призов среди участников народного голосования гастротуров и награждение победителей конкурса видеоблогов. Мастер-классы и тренинги проводятся бесплатно. Предварительная запись на мероприятия и дополнительная информация – в группе фестиваля в социальной сетис «Вконтакте». Вход на конкурс официантов и финальное шоу свободный. Нашли ошибку? Выделите текст,

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