Ветер юго-восточный и южный 2-7 м/с, днем местами порывы 10-13 м/с. Температура ночью +11,+16°, днем +23,+28°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 12 июля, 09:10
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/12/51749.html
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12 июля в Поморье воздух прогреется до +28°
По сообщению синоптиков, в среду в Поморье ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, ночью туман.
Ветер юго-восточный и южный 2-7 м/с, днем местами порывы 10-13 м/с. Температура ночью +11,+16°, днем +23,+28°, - сообщает Северное УГМС.
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