Северодвинцам помогут сшить костюмы для карнавального шествия

В Молодёжном центре Северодвинска (ул. Первомайская, 13А) помогут горожанам смастерить карнавальные костюмы для участия в традиционном шествии, которое проводится в День города.

Организаторы набирают команду из 10-15 человек в возрасте от 14 до 30 лет. С ними проведут несколько мастер-классов по изготовлению необычных красочных костюмов.

Чтобы стать участником этой творческой команды нужно записаться на сайте: www.молодежьсеверодвинска.рф

Первая встреча запланирована на 16 июля. Время - с 15.00 до 17.00.

Карнавальное шествие состоится 29 июля. Красочная и весёлая колонна стартует в 11.00 от Дворца молодёжи «Строитель» по направлению к площади Победы, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.