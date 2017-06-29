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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/11/51747.html

Общество

В Нёноксе прошли мастер-классы для народных мастеров

В Нёноксе прошли мастер-классы для народных мастеров
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
В преддверии 620-го дня рождения села Нёнокса там прошли мастер-классы для народных мастеров, которые приехали туда из различных уголков нашего региона, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сергей Шеметов из села Конёво Плесецкого района и Ирина Вершинина из Архангельска поделились с гостями секретами плетения из бересты. Москвичка Вера Голубева дала для всех желающих мастер-класс по текстильным украшениям. Елена Голдина из Котласа показала особенности изготовления традиционной местной куклы, а Екатерина Шеметова из села Конёво Плесецкого района - народной тряпичной.

Среди участников мастер-классов были как признанные народные умельцы, так и новички из числа нёнокшан, всего около 150 человек, - сообщила пресс-служба администрации Северодвинска. 10 июня на День мастеров в Нёноксу приехали и сотрудники северодвинского городского краеведческого музея. Для участников этого события они провели экскурсию по небольшому селу с большой и богатой на события историей. Народные мастера посетили уникальный храмовый комплекс, поднялись на его колокольню и насладились великолепными видами, открывающимися с высоты. В древнем соляном амбаре гости ознакомились с постоянно действующей экспозицией о солеваренном промысле. Они первыми узнали о том, что в День села, который отпразднуют в ближайшие выходные, здесь планируется открытие музея соли.

Запомнилась мастерам и прогулка по побережью Белого моря. Самые закалённые отважились побродить босиком по мелководью. В качестве сувениров гости Нёноксы увезли с собой камушки с морского побережья, выброшенные волнами живописные водоросли и, разумеется, вдохновение для своих будущих работ.

Организаторы Дня мастеров из управления культуры и общественных связей администрации Северодвинска, городского краеведческого музея тепло благодарят музей деревянного зодчества «Малые Корелы» за плодотворное сотрудничество.

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