В Архангельске 29 выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В этом году выпускники 11 классов школ Архангельска приняли участие в ЕГЭ по 14 общеобразовательным предметам.

Подтверждением осознанности выбора выпускников является уменьшение числа участников ЕГЭ по математике профильного уровня (2017 год - 60,1 %, 2016 год - 61,2 %).

Как и прежде, среди предметов по выбору наибольшей популярностью среди одиннадцатиклассников пользовались обществознание - 46,2 %, физика - 29,1 %, история - 20,5 % и биология - 18,9 %.

По итогам проведения ЕГЭ в 2017 году зафиксирован рост среднего балла по 11 учебным предметам из 14 (2016 год – по 7 предметам). 35 выпускников 11 классов получили за ЕГЭ 100 баллов (2016 год – 11 выпускников).

Впервые за период проведения ЕГЭ в школе № 45 был подготовлен выпускник, набравший 100 баллов сразу по трём предметам - по истории, обществознанию, русскому языку - Леонид Ходасевич.

- Число выпускников, получивших по результатам ЕГЭ в 2017 году 100 баллов – по русскому языку 29 человек, по истории – 3, по обществознанию – 1, по литературе – 1, по информатике и ИКТ – 1, - сообщил директор департамента образования Владимир Меженный.

Гордостью областного центра являются образовательные организации, обеспечившие 100% успеваемость выпускников по всем предметам ЕГЭ. В 2017 году количество таких школ - 4: гимназия № 25, школа № 37, школа № 45, эколого-биологический лицей.