В Октябрьском округе высажено 100 тысяч цветов

Лето в разгаре и, наконец, в полную силу расцвели главные летние украшения города. Только в Октябрьском округе Архангельска обустроено 48 цветников и 56 вазонов.

- В этом году площадь клуб составила 1220 квадратных метров, и еще 1230 квадратных метров – площадь вазонов, украшенных цветами. Подрядчик ответственно подходит к этой важной для города миссии обеспечен уход, подсадка новых саженцев вместо неприжившихся или выкопанных. Цветы разные и все очень красивые, - рассказал глава администрации Октябрьского округа Алексей Калинин.

В среднем на каждом квадратном метре – 45 саженцев, а в общей сложности цветов в одном из центральных округов города – 100 тысяч, - сообщает пресс-служба горадминистрации.