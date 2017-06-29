В Котласе нетрезвый мужчина утонул в реке Вычегда На берегу реки Вычегда отдыхала компания молодых людей, они распивали спиртные напитки. Один из молодых людей пошёл купаться и, отплыв от берега, стал тонуть на глазах у своих приятелей. Очевидцы вызвали службу спасения. Но было уже поздно: 29-летний пловец скрылся под водой. Спасатели вытащили тело погибшего на берег, сообщает arh112. Нашли ошибку? Выделите текст,

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