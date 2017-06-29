Однако, уже известно, что повышенный фон излучает не всё оружие, а лишь один его элемент. После его демонтажа зенитку вернут в город, так как безопасности здоровью горожан она не угрожает, сообщают в пресс-службе администрации Архангельска.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/11/51737.html
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Зенитную пушку из архангельского сквера Победы вернут на место
Специалисты Беломорской военно-морской базы обследовали зенитку. Сейчас они формулируют выводы, и по итогам представят соответствующий акт.
Однако, уже известно, что повышенный фон излучает не всё оружие, а лишь один его элемент. После его демонтажа зенитку вернут в город, так как безопасности здоровью горожан она не угрожает, сообщают в пресс-службе администрации Архангельска.
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