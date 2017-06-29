Зенитную пушку из архангельского сквера Победы вернут на место Специалисты Беломорской военно-морской базы обследовали зенитку. Сейчас они формулируют выводы, и по итогам представят соответствующий акт. Однако, уже известно, что повышенный фон излучает не всё оружие, а лишь один его элемент. После его демонтажа зенитку вернут в город, так как безопасности здоровью горожан она не угрожает, сообщают в пресс-службе администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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