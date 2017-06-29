В областном центре отремонтируют уличное освещение

Сейчас основные усилия сосредоточены на ремонте и замене светильников и воздушных линий электропередач.

Также продолжаются работы по строительству новых участков системы наружного освещения. Уже к концу года заработают новые участки системы наружного освещения на улицах Муромской, Павла Усова, Нагорной, Заводской, Калинина, Вельской, Ленина, Холмогорской, Пушкина, Полины Осипенко, Емельяна Пугачева, Октябрят, а также на проспектах Новгородский и Обводный канал.

В ближайшее время будут завершены работы по восстановлению наружного освещения на Набережной Северной Двины от улицы Садовой до Шубина, а также на мосту через реку Юрас. Долгие годы светильники здесь не эксплуатировались, но уже в августе, с началом очередного осветительного периода, на этих участках появится полноценное освещение, сообщает пресс-служба городской администрации.