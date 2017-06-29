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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/11/51731.html

Общество

Участники «Арктического плавучего университета»: рассказали об экспедиции

Участники «Арктического плавучего университета»: рассказали об экспедиции
Фото пресс-службы САФУ
В очередной раз исследовательское судно «Профессор Молчанов отправилось в высокие широты. В этом году изучать климат и биоразнообразие Арктики будут ученые, студенты и аспиранты из семи государств.

Своими ожиданиями от девятой экспедиции «Арктического плавучего университета» поделились участники рейса, - сообщает пресс-служба САФУ.

«Я сам раньше никогда не был так далеко на Севере и в Арктике, поэтому мне очень хотелось поехать. Тем более, я пишу кандидатскую диссертацию по истории исследований Арктики в России и Норвегии. Хочется увидеть своими глазами те земли, которые изучались нашими учеными и зарубежными исследователями. Это во-первых. А во-вторых, я очень надеюсь, что благодаря этому рейсу университет сможет зарекомендовать себя с лучшей стороны. Очень хотелось бы, чтобы в будущем появились устойчивые партнерские связи с нашими коллегами как из России, так и из-за рубежа», — поделился Александр Сабуров, ведущий эксперт Арктического центра стратегических исследований САФУ.

«Я решила поехать в Арктику, конечно же, ради науки. Я аспирант, и моя научная деятельность посвящена метагеномному анализу. Я очень надеюсь, что экспедиция подарит нам множество интересных образцов и экспериментов, и, конечно же, новые знакомства», — поделилась аспирант САФУ Елена Гусакова.Аспирант Новосибирского государственного университета Виктор Абашев отправляется покорять просторы Арктики уже во второй раз.

«Решить поставленные научные задачи, отобрать необходимые образцы горных пород для научных исследований и провести изыскания магнитных характеристик — наши главные цели на время экспедиции. Все это необходимо для того, чтобы восстановить историю Арктики. Кроме того, когда же еще представится такая возможность — познакомиться с интересными людьми и своими глазами увидеть Арктику», — рассказал Виктор Абашев.

Для Константина Зайкова — руководителя Арктического плавучего университета — это уже девятая экспедиция. Он на борту и «начальник», и учитель: проверяет всех по списку и дает участникам ценные указания перед отплытием.«Мы ждем море положительных впечатлений, интересных артефактов и будущих научных открытий. Это я говорю как ученый. А как преподаватель я жду интересных данных от ребят, жду новых горящих глаз, получивших интересные знания и впечатления. Жду, чтобы из этой экспедиции ребята приехали уже «матерыми волками»», — поделился Константин Сергеевич.Среди участников есть и те, кто ради Арктики преодолел не одну границу и не один часовой пояс.

«Я кубинец, хоть и живу сейчас в Стокгольме. Работаю программистом, хотя по специальности я инженер-электрик. Дома, по русскому телевидению, я узнал о наборе участников экспедиции и позвонил Константину Зайкову. Так я попал на борт университета. Я бы хотел изучать биоразнообразие Арктики. Еще в детстве я хотел стать биологом. Это мое увлечение — мне нравится наблюдать за природой и животными. У меня очень много друзей биологов, надеюсь, благодаря этой экспедиции их станет еще больше», — рассказал участник экспедиции Джесус Карваджал.

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