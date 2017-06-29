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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/10/51720.html

Общество

Архангелогородцы отметили День семьи, любви и верности

Архангелогородцы отметили День семьи, любви и верности
Праздничные гуляния развернулись у памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским.

От Троицкого проспекта раскинулась ромашковая аллея влюбленных. Ромашка - символ Дня семьи, любви и верности. Считается, что подарить ромашку - это самый простой и понятный способ проявления любви. К сожалению, из-за плохой погоды ромашки в этом году к празднику вырастить не удалось, но архангелогодцы могли приобрести для своих родных ландыши в знак уважения и любви.

Лучшие мастера города представили вниманию горожан разнообразные сувениры, а все желающие могли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению кукол из льна, оригинальных украшений и северных козуль. Сохранить яркие моменты праздничного дня не только в памяти, но и на фото можно было, сделав снимок в оригинальных фотозонах.

Основная программа праздника прошла на площадке набережной Северной Двины возле Успенского храма, чей перезвон колоколов открыл торжество. 

В этот день горожане радостно приветствовали молодоженов, для которых 2017 год стал началом рождения семьи. Среди них Татьяна Токинен и Денис Микулич, они без всяких шуток узаконили свои отношения 1 апреля этого года. История любви супругов началась еще в школьные годы, после чего их отношения сумели пережить взлеты и падения, но все же остаться неизменными.

- Мы хотим сказать большое спасибо организаторам за то, что они придумали такое замечательное мероприятие и пригласили нас. Благодарим администрацию города, ведь сегодня мы получили много положительных эмоций и возможность еще больше укрепить свою любовь, - отметили молодожены.

Молодые семейные пары запустили в небо белых голубей, как символ верности.  Лучшие артисты нашего города порадовали присутствующих своими номерами, среди них хореографические коллективы «Овация» и «Апельсин», а также вокальная студия «Консонанс» и театр народной и современной культуры «Поморская артель» и другиеЮ - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. 

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